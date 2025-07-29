Режим ЧС из-за лесных пожаров вновь ввели в Туве

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Тувы приняли решение снова ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с ростом количества лесных пожаров, сообщил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм- канале во вторник.

"За прошедшие сутки зарегистрировано уже 24 пожара. Огнем охвачено 870 га нашей тайги, и эта цифра, к сожалению, растет. Главная причина - сухие грозы. Приняли решение об установлении режима ЧС в лесах регионального характера на всей территории Тувы", - написал Ховалыг.

Он отметил, что росту количества пожаров способствует сухая жаркая погода.

Ранее сообщалось, что 25 июля власти республики приняли решение снять режим ЧС, введенный 22 июля в связи с увеличением числа лесных пожаров.

К 27 июля ситуация с возгораниями в лесах Тувы вновь осложнилась, в республику из Красноярского края и Хакасии направили десантников и парашютистов "Авиалесоохраны".