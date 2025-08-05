Леса на площади более 2,7 тыс. га горят в Туве

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - На территории Тувы полыхают 18 лесных пожаров на общей площади 2 703 га, три из них удалось локализовать, сообщает пресс-служба правительства республики во вторник.

"За последние сутки ликвидировано два лесных пожара на общей площади 5,1 га. По предварительным данным, причинами возникновения большинства пожаров являются грозовые разряды", - говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействовано 369 человек и 30 единиц техники. В резерве министерства лесного хозяйства и природопользования Тувы находится еще 106 человек и 115 единиц техники.

В борьбе со стихией применяются три самолета-зондировщика. По словам министра лесного хозяйства и природопользования республики Григория Ондара, которые приводит пресс-служба, погодные условия, складывающиеся в Туве в последние дни, способствуют эффективному применению самолетов-зондировщиков по вызыванию осадков.

С 29 июля на территории Тувы введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который предполагает полный запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств.



