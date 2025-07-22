Режим ЧС из-за лесных пожаров распространили на всю территорию Тувы

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Власти Тувы ввели режим чрезвычайной ситуации на территории всей республики для борьбы с лесными пожарами, сообщил в Telegram глава Тувы Владислав Ховалыг.

"С сегодняшнего дня вводим режим ЧС на всей территории Тувы. Сосредоточим все силы и средства, чтобы не допустить массового распространения лесных пожаров. В том числе планируем привлечь федеральную помощь", - написал он.

21 июля режим ЧС муниципального характера ввели в Чеди-Хольском, Тес-Хемском и Каа-Хемском кожуунах (районах).

"Положение усложняют погодные явления, как сухая жаркая погода и отсутствие продолжительных осадков. Сейчас в Туве действуют восемь лесных пожаров на площади 275,2 га, локализовано два пожара на площади 15 га. Угрозы населенным пунктам нет", - уточнил глава Тувы.

Режим будет снят, как только ситуация с лесными пожарами нормализуется.