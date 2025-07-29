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Под завалами обрушившегося дома в Астрахани погибших и пострадавших не найдено

Под завалами обрушившегося дома в Астрахани погибших и пострадавших не найдено
Фото: Дмитрий Дадонкин/ТАСС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью завершили разбор конструкций частично обрушившегося многоквартирного дома в Астрахани, погибших и пострадавших не найдено, сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале во вторник.

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"Работы по разбору конструкций завершены. Пострадавших и погибших не обнаружено", - говорится в сообщении.

Обрушение около 20 квартир одного подъезда в многоэтажном доме на улице Ляхова в Астрахани произошло в понедельник с первого по пятый этажи. По данным пресс-службы губернатора, из-за стресса был госпитализирован один маломобильный житель дома из соседнего подъезда. По данным ЕДДС города, произошедшее не связано со взрывом газа.

В пресс-службе губернатора сообщили, что дом будет снесен, поскольку пять лет назад он был признан аварийным. На момент ЧП большая часть квартир была расселена.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293, ст. 168 УК РФ (халатность, уничтожение имущества по неосторожности).

Астрахань МЧС РФ
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