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Обрушение в Астрахани произошло в частично расселенном доме

Взрыва газа там не было, заявили в ЕДДС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани обрушение на улице Ляхова произошло в частично расселенном доме, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Из 131 помещения 94 были расселены", - говорится в сообщении.

Также там не подтвердили информацию МЧС о трех пострадавших. Госпитализирован из-за стресса один маломобильный житель дома из соседнего подъезда

Власти прорабатывают вопрос о назначении выплат по утрате жилья.

Взрыва газа в частично обрушившемся многоквартирном доме в Астрахани не было, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Обрушение части квартир в подъезде многоэтажного дома произошло с первого по пятый этажи. На место прибыли все службы, а также губернатор региона Игорь Бабушкин.

Спасатели разбирают завалы и ищут возможных пострадавших. Почти 100 человек работает на месте обрушения, эвакуировано 15 человек. Создан оперштаб. На базе школы организован пункт временного размещения. Дорога вблизи пострадавшего дома перекрыта.

Игорь Бабушкин Астрахань МЧС
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