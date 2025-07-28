Обрушение в Астрахани произошло в частично расселенном доме

Взрыва газа там не было, заявили в ЕДДС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Астрахани обрушение на улице Ляхова произошло в частично расселенном доме, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Из 131 помещения 94 были расселены", - говорится в сообщении.

Также там не подтвердили информацию МЧС о трех пострадавших. Госпитализирован из-за стресса один маломобильный житель дома из соседнего подъезда

Власти прорабатывают вопрос о назначении выплат по утрате жилья.

Взрыва газа в частично обрушившемся многоквартирном доме в Астрахани не было, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города.

Обрушение части квартир в подъезде многоэтажного дома произошло с первого по пятый этажи. На место прибыли все службы, а также губернатор региона Игорь Бабушкин.

Спасатели разбирают завалы и ищут возможных пострадавших. Почти 100 человек работает на месте обрушения, эвакуировано 15 человек. Создан оперштаб. На базе школы организован пункт временного размещения. Дорога вблизи пострадавшего дома перекрыта.