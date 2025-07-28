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Власти считают нецелесообразным восстановление аварийного дома в Астрахани после ЧП

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Частично обрушившийся дом на улице Ляхова в Астрахани был признан аварийным пять лет назад, его восстанавливать, скорее всего, не будут, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"Пять лет назад дом был признан аварийным. Обсуждается версия, что его восстановление нецелесообразно. Скорее всего, так и будет", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время спасатели проверяют разрушения объекта с газоанализаторами, утечек газа не фиксируется. Дом также отключен от остальных коммуникаций. Как сообщалось, большая часть квартир в частично обрушившемся доме на улице Ляхова в Астрахани на момент ЧП была расселена.

Обрушение части квартир в многоэтажном доме на улице Ляхова в Астрахани произошло с первого по пятый этажи. По данным пресс-службы губернатора, информация МЧС РФ о трех пострадавших не подтвердилась. Госпитализирован из-за стресса один маломобильный житель дома из соседнего подъезда.

На место прибыли все службы, а также губернатор региона Игорь Бабушкин. Спасатели разбирают завалы и ищут возможных пострадавших. Почти 100 человек работает на месте обрушения, эвакуировано 16 человек. Создан оперативный штаб. По данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) города, произошедшее не связано со взрывом газа.

На базе школы организован пункт временного размещения. Дорога вблизи поврежденного дома перекрыта.

Губернатор региона дал поручение проверить целостность домов в Ленинском районе Астрахани, поскольку это не первый подобный инцидент.

Прокуратура и управление СКР по Астраханской области также проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Игорь Бабушкин МЧС РФ Астраханская область Астрахань
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