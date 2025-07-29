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В Шереметьево прибыл первый прямой авиарейс из столицы КНДР

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в московском аэропорту Шереметьево.

Перелет осуществляет авиакомпания Nordwind на Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Время в пути составило около 8 часов.

Самолет был полностью заполнен. Большинство пассажиров - граждане КНДР. Среди российских пассажиров - атташе посольства России в КНДР Матвей Кривошеев, который напомнил, что прямого авиасообщения между столицами двух стран не было почти 30 лет.

"Проделана огромная, титаническая работа со стороны и корейских товарищей, и наших российских коллег. Я как представитель посольства могу сказать, что нам очень приятно видеть результат нашей совместной работы. Мы уверены, что данный рейс будет пользоваться спросом как со стороны российских туристов, так и со стороны корейских товарищей", - сказал он.

Кривошеев заметил, что в последнее время значительно увеличился делегационный обмен между Россией и КНДР. "И такое прямое сообщение между странами сильно упростит наше взаимодействие, на мой взгляд", - подчеркнул дипломат.

Старт авиасообщению между столицами РФ и КНДР был дан в воскресенье. Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в воскресенье в 19.30 по Москве и приземлился в северокорейской столице 28 июля в 9.30 утра по местному времени (3.30 по московскому времени). Полет был совершен на том же самолете.

В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации во главе с сопредседателем межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР, министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым и всем членам экипажа вручили цветы.

Подобные полеты предполагается осуществлять с частотой раз в месяц.

КНДР Пхеньян Шереметьево
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