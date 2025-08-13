Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла в Пхеньян

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Возглавляемая председателем Госдумы Вячеславом Володиным делегация прибыла с официальным визитом в столицу КНДР Пхеньян.

"Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во главе делегации ГД прибыл с официальным визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику по приглашению Верховного народного собрания КНДР", - говорится в сообщении пресс-службы Госдумы в среду.

Как уточнили в пресс-службе, в программе визита, который продлится до 15 августа, ряд встреч и участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Освобождения Кореи от японского колониального господства.