Связанным с недружественными странами коллекторам хотят запретить работать в России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Группа депутатов доработала и внесла в новой редакции поддержанный ранее правительством и профильным комитетом законопроект № 581104-8 о запрете работать в России коллекторским организациям, связанным с недружественными государствами.

Законопроект был внесен в палату в марте 2024 года и изначально предусматривал запрет на работу в России профессиональным коллекторским организациям, в капитале которых совокупная доля иностранного участия превышает 25%.

В апреле 2024 года правительство в своем отзыве указало, что проект требует доработки, и предложило ограничить допуск только для юридических лиц, связанных с государствами, совершающими недружественные действия, чтобы избежать нарушения договора о Евразийском экономическом союзе. Также было предложено уточнить механизм реализации - определить состав сведений, обязательных для подачи в ФССП.

В доработанной версии, внесенной в декабре 2024 года, депутаты уточнили, что запрет касается только российских юридических лиц, связанных с государствами, совершающими в отношении России недружественные действия.

Правительство направило повторный отзыв на законопроект в январе 2025 года, подтвердив поддержку, но вновь указав на необходимость конкретизации механизма реализации и установления отлагательного срока вступления в силу. Комитет Госдумы по финансовому рынку в мае поддержал концепцию законопроекта, однако отметил, что в тексте по-прежнему не раскрыт сам признак "связи с иностранными государствами".

В актуальной редакции, размещенной в базе данных парламента во вторник, депутаты предлагают запретить с 1 марта 2026 года работу на рынке взыскания задолженности организациям, связанным с недружественными государствами. Под связью понимается, в частности, участие в капитале иностранных граждан и юридических лиц, зарегистрированных или ведущих деятельность в этих странах.

Законопроект устанавливает обязательный перечень сведений, которые организации должны представить в ФССП: данные о конечных бенефициарах, долях участия, регистрационные номера и другие идентификаторы. Ответственность за полноту и достоверность информации несет руководитель организации.

Также предусмотрено новое основание для исключения из государственного реестра коллекторов - в случае непредставления, неполного представления или представления заведомо ложных сведений.

Согласно законопроекту, действующие коллекторские организации обязаны в течение 90 календарных дней со дня вступления закона в силу направить в ФССП требуемые сведения. В противном случае они будут исключены из госреестра.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект направлен на предотвращение вывода доходов за рубеж, защиту персональных данных россиян в условиях санкционного давления. При этом подчеркивается, что он не противоречит международным обязательствам России, включая договору о ЕАЭС.