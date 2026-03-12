На "Госуслугах" стало можно пожаловаться на коллекторов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - На портале госуслуг появилась возможность для россиян и иностранцев подать жалобу на неправомерные звонки и СМС кредитора или его представителя, сообщило Минцифры.

"Заявление нужно подписать электронной подписью, представив имеющиеся доказательства. ФССП рассмотрит его в течение 30 календарных дней", - сказано в сообщении.

Подать жалобу на неправомерные действия кредитора или коллекторов может: должник, родитель, опекун или попечитель несовершеннолетнего или недееспособного должника, представитель должника по доверенности, человек, которому коллекторы звонят по ошибке или который согласился общаться с кредитором знакомого или родственника.

Нарушением считается: разглашение сведений о долге третьим лицам, угрозы, ругань, оскорбления, оказание психологического давления, звонки и сообщения в недопустимое время - с 22:00 до 08:00 в рабочие дни и с 20:00 до 09:00 в выходные, частые звонки и сообщения.