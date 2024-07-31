Запрет на работу коллекторских агентств с иностранным участием не затронет банки и МФО

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Запрет на работу в России коллекторов, связанных с "недружественными" странами, будет распространяться только на профессиональные коллекторские организации. Для проверки они должны будут направить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сведения об акционерах, в том числе о бенефициарах, с долей в капитале более 25%.

Под запрет не попадают банки и микрофинансовые организации (МФО) как предполагалось изначально, следует из доработанного проекта указа президента, подготовленного Минюстом. "Интерфакс" ознакомился с документом.

Проектом указа запрещается взыскание просроченной задолженности физических лиц коллекторскими организациями, если их учредителями, членами совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, единоличным исполнительным органом являются иностранные лица, связанные с "недружественными" странами. При этом вводимое регулирование будет временной мерой, говорится в пояснительной записке к проекту.

Для проверки соответствия этому требованию, включенные в реестр профессиональных коллекторов юрлица, зарегистрированные в форме акционерных обществ, обязаны будут направить в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) сводную информацию об акционерах, в том числе о бенефициарных владельцах, которые прямо или косвенно владеют акционерным обществом или имеют преобладающее участие (более 25% в капитале), либо имеют возможность контролировать его действия.

Кроме того, хозяйственные общества вне зависимости от организационно-правовой формы обязаны будут предоставить информацию об участниках инвестиционных фондов, которые владеют долями в капитале организации или являются ее учредителями. Также должны быть переданы сведения и о бенефициарных владельцах, прямо или косвенно владеющих обществом или имеющих преобладающее участие (более 25% в капитале), либо имеющих возможность контролировать его действия.

Помимо размеров долей, сведения о физических лицах обязательно должны включать в себя данные о гражданстве, а данные о юрлицах, зарегистрированных по законодательству иностранного государства, должны содержать регистрационный номер и место регистрации.

Информация должна быть предоставлены ФССП не позднее полугода с момента вступления указа в силу, но такая дата в проекте не обозначена. Изначально предполагалось, что указ вступит в силу с 1 февраля 2024 года.

Реестр профессиональных коллекторских организаций, по данным на февраль, насчитывает 573 юрлица, учредителями или участниками 16 из них являются юридические либо физические лица - нерезиденты.

Сейчас законом не установлено требований к юрлицам, состоящим в реестре ФССП, в части государства их регистрации или наличия иностранного гражданства у учредителей-физлиц. При этом значительный объем отрасли приходится на ряд крупных игроков, учредителями или участниками которых являются организации из иностранных государств. Также есть организации, учредителями которых выступают иностранные граждане, говорится в пояснительной записке к проекту. Таким образом, несмотря на санкционное давление в отношении России, связанные с "недружественными" странами коллекторы продолжают работать в РФ и получать прибыль, а также сохраняют возможность вывода доходов за рубеж.

Предлагаемые проектом указа изменения позволят сократить вывод средств за рубеж, а также исключат возможность сбора персональных данных российских граждан и оказания давления на них со стороны взыскателей с иностранным участием, работающих в интересах "недружественных" стран, сообщал ранее Минюст.

Минэкономразвития в своем отзыве на первую редакцию проекта указания, которая была опубликована в январе, не поддержал вводящееся указом регулирование. Министерство отмечало, что в стране уже действуют ограничения на вывод средств за пределы страны для нерезидентов из "недружественных стран". Также, по мнению Минэкономразвития, влияние указа на уровень правовой защищенности граждан неочевидно, поскольку интересов российских должников в общении с коллекторами регулирует профильный закон "О взыскании" (230-ФЗ). Его нарушение становится основанием для запрета работы взыскателя полностью или частично.

Группа депутатов от фракции ЛДПР в марте внесла в Госдуму законопроект № 581104-8, который также запрещает российским юридическим лицам с иностранным участием более 25% вести работу по возврату просроченной задолженности. При этом, согласно пояснительной записке, проект разработан в целях невозможности получения прибыли именно коллекторскими компаниями с иностранным участием, а не всеми юрлицами. В связи с этим законопроект в конце мая был отправлен на доработку.