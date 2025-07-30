Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,5, сообщил директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров.

"Произошло очень сильное землетрясение. Его магнитуда находится на уровне 8,5", - сказал он в видеокомментарии, размещенном в телеграм-канале филиала.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло в Тихом океане возле Камчатки в среду в 11:24 местного времени (02:24 по Москве) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 32 км. Сейсмическое событие ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до 8 баллов, в Северо-Курильске (о. Парамушир, Северные Курилы) - до 6 баллов. Объявлена тревога цунами на побережье Авачинского залива и для Северных Курил.