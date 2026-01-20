Поиск

Россия в 2025 году увеличила производство оборудования для пищепрома на 5,6%

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году производство оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности выросло на 5,6%, сообщил на конференции "Агротренды России - 2026" замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга Илья Орсик.

"Это очень важно для нас. Пусть рост не двузначный, но мы видим в последние несколько лет рост примерно в 5-6%, где-то больше по отдельным сегментам", - сказал он, отметив, что перелом в этой сфере произошел с 2022 года, когда усложнился доступ к иностранному оборудованию.

По его словам, по инициативе Минсельхоза была создана рабочая группа по импортозамещению оборудования в пищевой промышленности. Результатом ее работы стали примеры создания как запасных частей, так и машин отечественного производства. В частности, одна из компаний в Оренбургской области создает яйцесортировальную машину. За аналог взят зарубежный образец, "но делают ее более роботизированной, современной", отметил он. "Это очень дорогостоящий проект, который министерство поддержало по линии поддержки НИОКР. В следующем году машина уже будет непосредственно доступна для наших пользователей. Такого плана примеры у нас есть и в мясной промышленности, и в молочной промышленности", - сказал он.

Как сообщил Орсик, с 2022 года в рамках механизма реверс-инжиниринга, который реализуется Агентством технологического развития, уже осуществлено более 230 проектов по созданию комплектующих для всех отраслей промышленности. "Там быстрый подход, в течение года нужно разработать конструкцию и документацию и начать серийное производство", - сказал он.

По его словам, партнерами в этой работе являются в том числе и крупные агрохолдинги. "Мы пошли таким образом, чтобы за счет реверса комплектующих потихоньку сделать "все более и более российскими" те большие линии, которые установлены в крупных производственных объединениях. И потом уже просто те же самые наши машиностроители, научившись делать комплектующие, переходят к готовым машинам. Здесь процесс не стагнирует, он развивается. Мы понимаем тренды, которые нам задает Минсельхоз как заказчик вместе с потребителями, и готовим с нашими машиностроителями новые проекты, причем очень амбициозные, которые никогда в России не брались реализовывать раньше. Наши инструментарии мер поддержки позволяют смотреть в будущее с оптимизмом", - заключил Орсик.

