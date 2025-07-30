Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявлен в розыск

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге Шахин Шыхлински объявлен в розыск по уголовной статье, следует из базы данных "Розыск" МВД России.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - указано в базе данных.

Как сообщалось, председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации "Азербайджан-Урал" Шыхлински был задержан в начале июля. Позже его отпустили, была информация, что он проходит свидетелем по делу об убийствах прошлых лет.

Кроме того, суд арестовал сына Шыхлински - Мутвалу. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

28 июня в Следственном комитете России сообщили, что в Екатеринбурге задержаны несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Эти события вызвали негативную реакцию Азербайджана. В республике отменили мероприятия с участием РФ, также были задержаны несколько россиян, в том числе журналистов.