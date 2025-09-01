Вице-премьер РФ Оверчук заявил о важности сотрудничества с Азербайджаном

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Азербайджан в рамках недавно прошедшей межправкомиссии (МПК) отметили развитие отношений двух стран, намерены работать над их улучшением, заявил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы проводили межправкомиссию, и в области экономики, мы с двух сторон отметили, что у нас сотрудничество развивается. И то сотрудничество, которое есть между Россией и Азербайджаном, оно является очень важным для двух наших стран. И мы работаем над тем, чтобы эти отношения улучшались", - сказал он.

МПК России и Азербайджана состоялась в конце августа.