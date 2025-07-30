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ВС РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинской армии, складу робототехнических комплексов, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов", - говорится в сообщении министерства обороны.

По данным ведомства, также поражены пункты временной дислокации украинских сил и иностранных наемников в 156 районах.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ Украина
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