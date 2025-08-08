Минобороны РФ заявило о семи групповых ударах по военным целям на Украине за неделю

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России за неделю нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"Со 2 по 8 августа Вооружёнными силами Российской Федерации нанесено семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены объекты газотранспортной системы, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, территориальный центр комплектования, пункты управления, а также склады беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - сказано в сообщении Минобороны.

Также в результате этих ударов поражена инфраструктура аэродрома противника, цех производства безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников, говорится в сводке.