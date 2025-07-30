Военные РФ нанесли удар "Искандером" по учебному центру ВСУ в Черниговской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Нанесен удар двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" по позициям армии Украины в районе поселка Гончаровское Черниговской области, сообщило Минобороны РФ в среду.

Удару ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями подверглось место дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ, сказано в сообщении министерства.

"Потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ заявило, что место размещения техники и личного состава ВСУ было обнаружено российским разведывательным дроном, затем по цели были последовательно нанесены удары.

По официальным данным, комплекс "Искандер-М" разработан в КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех"). В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Официально называлась дальность полета ракет комплекса "Искандер-М" - до 500 км.