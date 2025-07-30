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На Камчатке некоторые туристические маршруты закрыли после землетрясения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Камчатки Владимир Солодов после землетрясения поручил Министерству туризма края проверить безопасность туристических маршрутов, часть маршрутов уже закрыта, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор региона Владимир Солодов во время заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций поручил министру туризма Владимиру Русанову в короткие сроки проверить безопасность туристических маршрутов, которые пролегают вблизи сопок и ввести ограничение на посещение природных объектов", - говорится в сообщении.

На пять дней закрыты маршруты в Южно-Камчатском природном парке - у вулкана Горелый, у каньона Опасный, на подножие вулкана Мутновский и в пещеры вулкана Горелый.

"Прошу проанализировать безопасность туристических маршрутов в связи с прогнозной оценкой ученых. В частности, по линии природного парка "Вулканы Камчатки" и другие туристические маршруты, которые могут стать более опасными из-за процессов на склонах", - заявил Солодов.

Жителей и гостей полуострова просят воздержаться от посещения вулканов Авачинский и Козельский, экструзии Верблюд. "Введение данных ограничений обусловлено прогнозируемым риском камнепадов, который возрастает в условиях сейсмической нестабильности", - объяснили в правительстве.

Произошедшее 30 июля днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. В Камчатском крае решением губернатора региона введен режим повышенной готовности в случае угрозы возникновения ЧС.

Владимир Солодов Авачинский Козельский Камчатский край Камчатка
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