Экскурсии на Курильские острова отменят из-за землетрясения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Экскурсии для туристов на Курильские острова могут быть отменены в ближайшее время из-за землетрясения на Камчатке, угрозы цунами и разрушения порта на острове Парамушир, сообщил "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии, гендиректор компании RussiaDiscovery Вадим Мамонтов.

"Программы на Курильские острова, скорее всего, в ближайшее время будут отменены, так как основное место доставки туристов на остров Парамушир - порт - разрушен цунами. И пока нет прогнозных сроков его восстановления. Соответственно не известно, когда суда "Гипанис" и "Анатолий Чернеев", которые доставляют туда пассажиров и туристов, смогут выполнить эти перевозки", - рассказал он.

Вертолетные экскурсии также вряд ли будут осуществляться, поскольку авиация начнет перевозить на острова строителей и спасателей для разбора завалов после разрушений.

"Мы рекомендуем сейчас туристам, у которых есть программы в Северо-Курильске, переговорить с туроператорами и, возможно, заменить острова на Камчатку или обсудить возможность возврата средств за эти программы", - сказал эксперт.

В Северо-Курильском районе ввели режим ЧС после мощного землетрясения, произошедшего возле Камчатки. После него к Северо-Курильску подошли четыре волны цунами, которые затопили порт, нарушив его инфраструктуру. Пострадавших нет.

Произошедшее в среду днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. В Камчатском крае решением губернатора региона введен режим повышенной готовности в случае угрозы возникновения ЧС.