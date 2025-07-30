На Камчатке могут находиться до 8 тысяч туристов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке, где произошли землетрясение и цунами, могут находиться 7-8 тысяч туристов, информации о жертвах или пострадавших по предварительным данным нет, сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"По примерным оценкам, сейчас на Камчатке может быть 7-8 тысяч туристов. По предварительным данным одного из принимающих туроператоров на Камчатке, жалоб и пострадавших туристов нет. Туристы, находящиеся на круизном судне "Профессор Хромов" в районе Курильских островов, в безопасности - все маршруты выполняются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В РСТ призывают туристов соблюдать рекомендации властей и следить за обновлениями.

Туроператоры спешно корректируют программы для индивидуальных туристов с учетом введенных ограничений. "Туроператоры устанавливают связь со всеми тургруппами, которые сейчас на маршрутах. Жертв и пострадавших туристов, по предварительным данным, нет", - говорится в сообщении.

Скалы "Три Брата" на входе в Авачинскую бухту, которые считаются символом города Петропавловск-Камчатский, не пострадали. "Информация о полном разрушении не соответствует действительности", - заявили в РСТ.

"Сеть природных парков "Вулканы Камчатки" вводит временные ограничения на посещение ряда туристических маршрутов в связи с повышенной сейсмической активностью в регионе. В целях обеспечения безопасности посетителей закрыто южное направление, за исключением Дачных источников и водопада Спокойный. На экструзии Верблюд зафиксирован частичный обвал тропы", - говорится в сообщении.

Временно недоступны для посещения следующие объекты Южно-Камчатского природного парка: вулкан Горелый, каньон Опасный, подножие вулкана Мутновский и пещеры вулкана Горелый.

"Также рекомендуется воздержаться от посещения вулканов Авачинский и Козельский и экструзии Верблюд из-за повышенного риска камнепадов в условиях сейсмической нестабильности", - отмечают в объединении.

В среду в районе Камчатки произошло мощное землетрясение, оно стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Была объявлена тревога цунами. Затем сейсмологи зарегистрировали еще 30 ощущаемых землетрясений силой 2-5 баллов.