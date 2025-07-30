Песков отметил своевременность и правильность подготовки к цунами на Дальнем Востоке

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Технологическая подготовленность к цунами после землетрясения на Дальнем Востоке себя оправдала, своевременно сработали все системы оповещения, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Своевременно сработали все системы оповещения, по цунами была организована эвакуация людей из тех регионов, откуда нужно было эвакуировать, из тех местностей, - сказал он. - В целом устойчивость зданий тоже себя оправдала, поэтому, слава богу, нет никаких жертв, и поэтому здесь технологическая подготовленность себя оправдала и показала на высоком уровне".

У Камчатки 30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 по Москве) произошло мощное землетрясение, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. В Камчатском крае решением губернатора региона введен режим повышенной готовности.