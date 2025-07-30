У Камчатки произошло новое землетрясение магнитудой 6,2

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зафиксировали в Тихом океане близ Камчатки землетрясение магнитудой 6,2, сообщает сайт Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 21:56 по местному времени (12:56 по Москве) с эпицентром в 198 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 69 км.

Местные жители пишут в чатах, что "снова трясет". Сейсмологи сообщают в телеграм-канале, что "афтершоки не заканчиваются".

Только за первые 4 часа после мощного землетрясения они зарегистрировали более 30 ощутимых подземных толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Местные жители в соцсетях делятся видео и фото, сообщая, что размещаются на ночлег в пунктах временного размещения, ставят палатки в городском парке, возле своих гаражей. Многие уехали на дачи.

30 июля в 11:24 по местному времени (02:24 по Москве) произошло мощное землетрясение возле Камчатки, которое стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС. В Камчатском крае решением губернатора региона введен режим повышенной готовности.