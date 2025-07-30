Поиск

На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке объявлен режим повышенной готовности после сильного землетрясения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Члены оперативной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций единогласно проголосовали за введение режима повышенной готовности к действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

За время действия режима будут проведены необходимые обследования.

"Предлагаю ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель - восстановить все поврежденные системы, провести дополнительные обследования, привлечь необходимые силы и средства в упрощенном режиме, чтобы у муниципалитетов была возможность законтрактоваться по обследованиям, которые нужно сейчас проводить", - заявил губернатор Владимир Солодов.

Он добавил, что все оперативные службы будут функционировать в режиме повышенной готовности, "ответственные определены для связи в круглосуточном режиме".

Введение режима повышенной готовности предполагает, что муниципальные образования проверят готовность пунктов временного размещения. Кроме этого, пройдут мероприятия по информированию населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях в случае повышенной сейсмоактивности для повышения уровня безопасности.

"Опасности нахождения в жилом фонде нет", - отмечает пресс-служба.

Произошедшее днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС.

Ранее Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН сообщал, что землетрясения с угрозой цунами еще возможны возле Камчатки в связи с продолжающимся афтершоковым процессом.

В связи с этим сейсмологи не рекомендуют в ближайшее время посещение побережья Авачинского залива, особенно таких мест как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное и другие водные объекты.

Владимир Солодов Петропавловск-Камчатский Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор заблокировал в РФ сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Роскомнадзор заблокировал в РФ сервис по замеру скорости интернета Speedtest

Еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 произошли возле Курил

Обыски прошли в здании Минобрнауки Ингушетии

"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя IT-систем

"Аэрофлот" полностью стабилизировал расписание полетов после сбоя IT-систем

Глава азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге объявлен в розыск

Выпуск на авторынок РФ ряда китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak приостановлен

Выпуск на авторынок РФ ряда китайских грузовиков Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak приостановлен

На Курильском озере возникло цунами из-за землетрясения

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

Совладелец "Внуково" Ванцев заявил о готовности стать инвестором "Домодедово"

На Камчатке ущерб от землетрясения оценят в течение недели

На Камчатке ущерб от землетрясения оценят в течение недели

К Северо-Курильску пришла четвертая волна цунами

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6844 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2323 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });