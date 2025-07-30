На Камчатке ввели режим повышенной готовности после землетрясения

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - На Камчатке объявлен режим повышенной готовности после сильного землетрясения, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Члены оперативной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций единогласно проголосовали за введение режима повышенной готовности к действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

За время действия режима будут проведены необходимые обследования.

"Предлагаю ввести режим повышенной готовности краевого уровня. Цель - восстановить все поврежденные системы, провести дополнительные обследования, привлечь необходимые силы и средства в упрощенном режиме, чтобы у муниципалитетов была возможность законтрактоваться по обследованиям, которые нужно сейчас проводить", - заявил губернатор Владимир Солодов.

Он добавил, что все оперативные службы будут функционировать в режиме повышенной готовности, "ответственные определены для связи в круглосуточном режиме".

Введение режима повышенной готовности предполагает, что муниципальные образования проверят готовность пунктов временного размещения. Кроме этого, пройдут мероприятия по информированию населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях в случае повышенной сейсмоактивности для повышения уровня безопасности.

"Опасности нахождения в жилом фонде нет", - отмечает пресс-служба.

Произошедшее днем мощное землетрясение возле Камчатки стало сильнейшим с 1952 года. Его магнитуда достигала 8,7. Интенсивность подземных толчков в различных районах варьировала от шести до семи и выше баллов. Была объявлена тревога цунами. В Петропавловске-Камчатском введен режим ЧС.

Ранее Камчатский филиал Единой Геофизической службы (ЕГС) РАН сообщал, что землетрясения с угрозой цунами еще возможны возле Камчатки в связи с продолжающимся афтершоковым процессом.

В связи с этим сейсмологи не рекомендуют в ближайшее время посещение побережья Авачинского залива, особенно таких мест как Халактырский пляж, бухта Англичанка, озеро Приливное и другие водные объекты.