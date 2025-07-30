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Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов

Минцифры опровергло обязательное использование Max для подписания электронных документов
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минцифры России заявляет, что национальный мессенджер Max не станет обязательным при подписании документов с использованием электронной подписи, для этого по-прежнему будет применяться приложение "Госключ".

"Сообщения о том, что мессенджер MAX будет обязательным для подписания электронных документов, не соответствуют действительности. В законе идёт речь только про подпись документов в "Госключе". Он не затрагивает другие сервисы для подписания документов электронной подписью", - сказано в сообщении пресс-службы.

Там уточняется, что "все, кто ранее подписывал документы в других сервисах с использованием токенов, физических носителей, смогут делать это и дальше".

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"Закон не предусматривает, что в MAX обязательно будут направляться все документы для подписи в "Госключе". В тексте закона говорится об "использовании инфраструктуры", это также могут быть уведомления о пришедших в "Госключ" документах", - отметили в пресс-службе.

Минцифры также обращает внимание, что "заявления с Госуслуг на подпись в "Госключ" также не обязательно направлять с использованием MAX". "То же самое касается и ведомственных документов", - добавили в министерстве.

"В законе говорится об эксклюзивном бесшовном взаимодействии "Госключа" с национальным мессенджером, что позволит упростить направление и получение на подпись документов, например, договоров с операторами связи, просто направив их в чат. Для непосредственного подписания документов и далее будет применяться приложение "Госключ"", - отмечается в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что мессенджер MAX стал обязательным для получения документов на электронную подпись со ссылкой на посвященный ему закон.

Минцифры Max Госключ
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