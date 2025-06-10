Госдума приняла закон о создании национального мессенджера

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Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором, и в третьем, окончательном, чтении законопроект об объединении функционала отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих - в едином приложении.

Согласно закону, правительство РФ определит организацию, которая будет отвечать за запуск и работу многофункционального сервиса обмена информацией. Эта организация должна соответствовать двум требованиям. Первое требование - быть российским юрлицом, в состав которого входит сайт (сервис, программа) с аудиторией более 500 тыс. российских пользователей в сутки. Сайт должен позволять размещать рекламу и работать через предустановленные приложения на устройствах. Второе требование - обладать исключительным правом на программу, внесенную в реестр российского ПО.

Принятие закона позволит создать на территории РФ новый национальный многофункциональный сервис, сказал, представляя инициативу, председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

По его словам, "это будет больше, чем национальный мессенджер, у него будет много интересных и уникальных функций".

"Будет образована доверенная и безопасная среда для общения, коммуникации, телефонных вызовов и одновременно получения государственных и коммерческих услуг", - отметил глава комитета.

Например, "с помощью этого приложения можно будет подтвердить свой возраст на кассе супермаркета или даже заселиться в отель, не предъявляя бумажных документов", добавил Боярский.

"Мы четко прописали его характеристики и требования к его безопасности. Убежден, это правильный шаг к укреплению нашего цифрового суверенитета", - сказал парламентарий.

Он считает, что инициатива во многом продолжает логику развития всей национальной цифровой системы "Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности", - добавил глава комитета.

Боярский рассказал о ключевых функциях приложения. Так, сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID, как виртуальные дисконтные карты; предоставит правовую возможность пользоваться национальным сервисом при общении с гражданами государственным и муниципальным органам; на национальную платформу также переместятся образовательные чаты и сервисы.

"Подключение сервиса к системе "Госключ" позволит использовать усиленную цифровую подпись для подписания договоров гражданином при сделках с другими людьми или компаниями. Это, с одной стороны, сделает процесс удобным, а с другой - позволит сохранить условия безопасности", - отметил Боярский. Он уточнил, что цифровая система не отменит бумажные документы, они также продолжат действовать, сервис лишь даст альтернативу.

В свою очередь первый зампредседателя комитета по информационной политике Антон Горелкин пояснил, что создается единая госплатформа, которая объединит бизнес, государство и пользователей и будет решать важные вопросы взаимодействия граждан с государственными сервисами. При этом "ни о каком запрете иностранных мессенджеров речь не идет", сказал Горелкин. Есть и международный опыт создания подобных сервисов, добавил депутат. По словам первого заместителя председателя комитета, "ближайшая аналогия, но не полностью совпадающая с нашим видением, - это WeChat", мобильная китайская коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением норм о включении сервиса в перечень обязательных предустановленных программ, эта норма начнет действовать с 1 сентября 2025 года.

Ранее министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев на совещании президента РФ с членами правительства сказал, что национальный мессенджер планируется развивать на базе цифровой платформы от интернет-холдинга VK.

"Есть страны, которые имеют свои национальные мессенджеры. Япония, Южная Корея, Вьетнам. Китай. И сейчас эти национальные мессенджеры доминируют на локальных рынках. Недавно компания VK вывела на рынок полностью российский мессенджер, который по своей базовой функциональности сопоставим со своими зарубежными конкурентами, им не уступает", - сказал Шадаев.

"Это приложение построено на новой архитектуре, в него сразу встроены технологии машинного обучения. И этот мессенджер уже по многочисленным отзывам обеспечивает очень хорошее качество голосовых вызовов, лучше, чем у зарубежных мессенджеров", - отметил он.

Позже на заседании комитета Госдумы по информполитике Шадаев уточнил, что речь идет о платформе Max от VK. "Коллеги взяли на себя достаточно амбициозный, фундаментальный план. Я думаю, что летом коллеги сделают большую презентацию публичную о том, как поэтапно его функционал будет реализовываться и развиваться. Исходя из того, что коллеги хотят создать конкурентный продукт, коллеги будут искать все возможности. Как с точки зрения мер безопасности, так и с точки зрения дополнительных сервисов", - отметил глава Минцифры.