Шадаев заявил, что мероприятия по обеспечению безопасности Max реализуются по плану

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что национальный мессенджер Max согласовал с Федеральной службой безопасности все необходимые требования по безопасности для обеспечения доступа к инфраструктуре "Госуслуг".

"Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Мах в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований в соответствии с планом", - сказал Шадаев в четверг журналистам на площадке форума "Цифровая эволюция"

Глава Минцифры отметил, что "комплекс мероприятий по обеспечению технической безопасности реализуется в соответствии с планом и не повлияет на сроки запуска сервиса".

Министр пояснил, что когда говорят о "модели угроз", то речь идет о перечислении угроз и создании системы обеспечения безопасности.

Накануне в СМИ появилась информация, что ФСБ выдвинула ряд претензий к защищенности мессенджера Max, из-за чего интеграция с Госуслугами может занять больше времени, чем планировалось.

В свою очередь пресс-служба мессенджера сообщила, что Мах и компания "Инфотекс Интернет Траст" успешно протестировали оборудование для подключения к Госуслугам (Единой системе идентификации и аутентификации, ЕСИА). Подключение Мах к ЕСИА выполнено с помощью протокола аутентификации OpenID Connect, который позволяет с согласия пользователя осуществлять взаимодействие по безопасной передаче данных между ЕСИА и Мах.

Реализация протокола аутентификации - аппаратная, поставщиком оборудования выступила компания "Инфотекс Интернет Траст", администрация Мах закупила оборудование и выполнила все необходимые требования по подключению, сказано в сообщении.

На базе платформы Max от интернет-холдинга VK создается российский национальный мессенджер, в котором объединится функционал отечественных цифровых сервисов - государственных, финансовых, коммерческих. Закон о создании национального мессенджера был принят в июне.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать работу по поддержке развития российского мессенджера, в том числе в части обеспечения возможности доступа граждан с его использованием к наиболее востребованным госуслугам, а также услугам, оказываемым кредитными и иными организациями.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов. На платформе доступны мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу также интегрированы бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.