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В РФ в связи с заявлениями Трампа отметили, что угрозы не могут позитивно влиять на нормализацию отношений

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Никакие угрозы не могут оказывать позитивное влияние на процесс нормализации отношений, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никакие угрозы, исходящие от кого бы то ни было, не могут хорошо сказаться на процессах нормализации. Это просто теоретический ответ на ваш практический вопрос. Теоретический - потому что это закон природы. Если угрозы, то как они могут позитивно сказаться на нормализации. Если нормализация, то, наверное, вопросы угроз должны отойти как рудимент", - сказала она на брифинге.

Так Захарова ответила на вопрос о том, как прозвучавшие ранее заявления президента США Дональда Трампа могут сказаться на процессе нормализации отношений Москвы и Вашингтона.

Захарову также спросили, уведомлял ли Вашингтон Москву по дипломатическим каналам о намерении предъявить России новые требования, на что она ответила: "Уведомляла ли американская сторона? Я об этом не знаю, мне об этом неизвестно. Уточню. У меня такой информации нет".

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что на заявления Трампа была "в целом дана реакция по линии администрации президента; было заявлено, что наша сторона приняла к сведению заявления, прозвучавшие из Вашингтона".

"Что касается угрозы введения вторичных санкций, то эту тему мы комментируем каждый день. (...) Против России и наших международных партнеров уже объявлено такое беспрецедентное количество санкций, всевозможных других ограничений нелегитимных, что по большому счету угрозы новых рестрикций стали какой-то рутиной. Это совершенно не значит, что мы на них не реагируем, - реагируем, безусловно, разноформатно, по-разному, обсуждаем их и так далее. Но уже стало понятно, что на этой ноте Запад заело. Полностью сбрасывать их со счетов не позволяют издержки современного мирового хозяйственного устройства, но мы знаем, как этим санкциям противостоять", - подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что "за последние годы созданы и отработаны различные инструменты, схемы, позволяющие восполнять в различной мере те или иные потребности или те возможности, которые даются, будь то выход на новые рынки, рынки новых поставщиков, создание собственных производственно-потребительских цепочек, баз и возможностей".

"От темы санкций Запад просто отклеиться не может, буксует постоянно. Видимо других вариантов уже не осталось, истребили", - сказала она.

Ранее на этой неделе Трамп заявил, что дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней. Президент сообщил журналистам, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ. Однако он не знает, повлияют ли они на Россию.

"Они могут повлиять на них, а могут и не повлиять", - сказал президент США.

МИД РФ Мария Захарова США Дональд Трамп
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