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Кремль принял к сведению новые заявления Трампа по украинскому урегулированию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кремле приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о том, что он сокращает отведенный им срок для достижения перемирия на Украине с 50 до 10-12 дней, а также о том, что больше не заинтересован в разговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", - сказал он журналистам.

В ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что ему больше неинтересны разговоры с Путиным об Украине, представитель Кремля заявил: "Я бы хотел избежать каких-то оценок. Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа".

Песков также сказал, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в предметном плане пока не обсуждается.

"Он (вопрос об этой встрече - ИФ) как не стоял в предметном плане, так и не стоит этот вопрос", - сказал Песков журналистам. Так он ответил на вопрос, стоит ли до сих пор вопрос о возможной встрече Путина и Трампа на фоне последних заявлений президента США о незаинтересованности в дальнейших переговорах с главой российского государства.

Накануне Трамп заявил, что не знает, будет ли встречаться с Путиным.

"Я не знаю. Я больше не особо заинтересован в беседах с ним", - заявил американский лидер, отвечая на вопрос, может ли личная встреча с Путиным помочь разрешить украинский конфликт, и рассматривает ли он такую возможность.

При этом президент США отметил, что "мы посмотрим, что будет дальше".

Кроме того, Трамп сказал в понедельник, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее выделил для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. По его словам, новый дедлайн по достижению соглашения не будет превышать 10-12 дней.

"Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Дмитрий Песков США Украина Владимир Путин Дональд Трамп
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