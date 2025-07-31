Утечка воздуха на российском сегменте МКС снизилась, но продолжается

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Утечка воздуха на российском сегменте Международной космической станции (МКС) после недавнего ремонта значительно снизилась, однако полностью еще не устранена, заявил заместитель гендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Поиск и ремонт утечки значительно снизил ее скорость. В течение некоторого времени мы даже думали, что нашли последнюю трещину и отремонтировали её. Но, очевидно, в долгосрочной перспективе мы видим, что утечка всё ещё продолжается, но значительно уменьшилась", - сказал Крикалев на предстартовой пресс-конференции миссии Crew-11.

13 июня в "Роскосмосе" сообщили, что выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС устранена после очередного этапа герметизации.

В сообщении отмечалось, что "Роскосмос" продолжает ежедневный мониторинг и техническое обслуживание всех систем российского сегмента МКС".

18 июня глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил "Интерфаксу", что специалисты регулярно анализируют состояние российского сегмента МКС, он будет работать как минимум до 2028 года.

С августа 2020 года экипаж МКС занимается поиском и устранением утечки воздуха в российском модуле "Звезда". В октябре 2020 космонавты смогли обнаружить первую трещину размером около 4 см и заделать ее временными средствами. После этого скорость падения давления на МКС уменьшилась, но утечка сохранилась.

В марте 2021 года экипаж завершил ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. При этом проведенная позже проверка герметичности отсека показала, что давление там продолжает падать.

В октябре 2020 года руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты корпорации прогнозируют "лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС" после 2025 года. По его словам, из-за возросших затрат специалисты считают необходимым "пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций".