"Роскосмос" сообщил об устранении утечки в модуле "Звезда" российского сегмента МКС

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Выявленная в 2019 году утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) устранена после очередного этапа герметизации, сообщили в "Роскосмосе" в пятницу.

‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ "Завершен очередной этап герметизации переходной камеры служебного модуля "Звезда". Согласно оценке экспертов Центра управления полетами, утечки на российском сегменте МКС нет", - говорится в сообщении.

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