Что случилось этой ночью: четверг, 31 июля

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Канада признает Палестину на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Канадский премьер Марк Карни подчеркнул, что движение ХАМАС не должно играть никакой роли в управлении палестинским государством в будущем. Ранее о намерении признать Палестину заявили лидеры Великобритании и Франции.

- Землетрясение магнитудой 6,3 произошло возле Камчатки. Эпицентр землетрясения назодился в 178 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 39,4 км под морским дном, интенсивность - до трех баллов.

- Промпредприятие загорелось в Пензенской области после атаки беспилотников ВСУ. В Волгоградской области в результате падения обломков дронов ограничено движение поездов.



- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на четверг 32 украинских БПЛА над Воронежской, Белгородской, Тамбовской, Волгоградской, Ростовской областями и Крымом.



- США заключили торговые соглашения с Южной Кореей, Камбоджей и Тайландом. Американский президент Дональд Трамп ввел дополнительную пошлину в 40% на товары из Бразилии и 50%-е пошлины на импорт изделий из меди.



- Утечка воздуха в переходной камере служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС снизилась, но продолжается, сообщил гендиректор "Роскоскомоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.



- ФРС оставила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%, как и ожидалось. Американский ЦБ не делает прогнозов для сентябрьского заседания, будет основываться на статданных.