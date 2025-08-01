В Карелии площадь лесных пожаров превысила 1,4 тысячи га

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В Карелии сейчас действует 32 пожара на общей площади свыше 1,44 тысячи га, сообщило Минприроды республики.

"Угрозы населенным пунктам нет. Больше половины возгораний вызваны грозами, почти треть - по вине человека", - говорится в сообщении.

31 июля в регионе действовал 21 пожар на общей площади свыше 977 га. За последние сутки в республике потушили 10 пожаров на общей площади 194,7 га.

Самые крупные пожары сейчас зафиксированы в Лоухском районе - 369 га, а также в Муезерском районе - 490, 187 и 113 га.

На тушении возгораний работают около 300 человек и 68 единиц техники. Пожары тушат, в том числе, 28 специалистов авиалесоохраны из Республики Марий Эл, которые прибыли в Карелию минувшей ночью для помощи. 1 августа также приедут еще 50 десантников из Тюменской области.

В Карелии введен режим ЧС в лесах регионального характера. В Муезерском и Лоухском районах запрещено посещать леса.