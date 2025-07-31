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Житель Краснояружского района Белгородчины ранен в результате атаки дрона

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона в Краснояружском районе, там ранен один человек.

"В поселке Красная Яруга в результате атаки дрона ранен мирный житель. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшего с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями лица и грудной клетки в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

От удара дрона загорелся коммерческий объект. Его потушили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 июля 2025 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Краснояружский район Красная Яруга Белгородская область
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