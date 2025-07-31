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Срок ипотечных каникул для семей с детьми предложили увеличить до 18 месяцев

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает увеличить срок ипотечных каникул для семей с детьми с нынешних 6 до 18 месяцев, заявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

"Подготовлен законопроект, который призван снизить нагрузку на родителей, которые выплачивают ипотеку", - сказал он.

Мишустин отметил, что "сейчас при появлении ребенка заемщик получает право на полугодовые кредитные каникулы, если его доходы снизились более, чем на 20%, а расходы на обслуживание займов превышают 40% процентов среднемесячных поступлений".

"Теперь для тех, у кого родился или был усыновлен второй или последующие дети, льготный период будет увеличен до полутора лет, причем проценты по основному долгу будет начисляться только с седьмого по восемнадцатый месяцы. Оплатить их можно не сразу, а после погашения обязательств по текущему договору равными частями и с той же периодичностью, как и ранее", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
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