Принят закон о кредитных каникулах для граждан, проживающих в зоне ЧС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который наделяет заёмщиков, проживающих в зоне ЧС, правом получить ипотечные кредитные каникулы.

Документ (№29964-8) был внесен в парламент еще в декабре 2021 г., но неоднократно дорабатывался и вносился в новой редакции.

Авторы законопроекта - депутаты Наталья Костенко и Иван Демченко.

"Проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате чрезвычайной ситуации федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и муниципального характера. В этом случае заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием (о предоставлении кредитных каникул - ИФ) в течение 60 календарных дней с момента установления соответствующих фактов", - говорится в принятом законе.

Каникулы будут представляться на срок, определенный заемщиком, но не более 6 месяцев.

Согласно критериям МЧС (приказ от 5 июля 2021 года) к техногенным ЧС относятся: транспортные аварии; взрывы (в том числе с последующим горением) или разрушения в зданиях и сооружениях; аварии на системах жизнеобеспечения; аварии с выбросом, сбросом опасных химических веществ. Природные ЧС, в частности, это - опасные геофизические явления (извержения вулканов, землетрясения, оползни); опасные метеорологические явления (ураганы, ливни, снегопады, сильные морозы или сильная жара).

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.