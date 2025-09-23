Поиск

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении
Фото: Андрей Попов/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 981512-8 о расширении сферы действия ипотечных каникул.

В РоссииСрок ипотечных каникул для семей с детьми предложили увеличить до 18 месяцевЧитать подробнее

Заемщик сможет получить льготный период по ипотечному кредиту в случае рождения или усыновления (удочерения) первого ребенка на срок до 6 месяцев, а в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей - на срок до 18 месяцев независимо от своего финансового состояния.

По действующему законодательству, заемщик - физическое лицо может в любой момент действия кредитного договора подать заявление на предоставление ипотечных каникул, если он находится в трудной жизненной ситуации. Трудной жизненной ситуацией признается ряд обстоятельств, среди которых - падение дохода заемщика за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущий год, при этом ежемесячные выплаты по кредиту превышают 50% текущего дохода.

Принятый в первом чтении законопроект расширяет обстоятельства, которые признаются трудной жизненной ситуацией и добавляют к ним рождение (усыновление /удочерение) второго ребенка или последующих детей. В этом случае заемщик в течении 180 дней с момента рождения (усыновления/удочерения) ребенка вправе обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств либо уменьшении размера платежей до достижения ребенком возраста полутора лет.

В течение льготного периода, установленного в рамках "ипотечных каникул", заемщик вправе временно приостановить выплаты по кредиту либо снизить их размер. На это время запрещено начисление штрафов и пени за неуплату, а также любые меры взыскания долга, в том числе досрочное расторжение договора или обращение взыскания на предмет ипотеки. При этом проценты по кредиту продолжают начисляться, но не уплачиваются немедленно, они фиксируются и подлежат погашению после окончания каникул. По завершении льготного периода заемщик возвращается к прежнему графику, а затем выплачивает накопленные за это время обязательства.

Заемщик сможет прекратить действие ипотечных каникул досрочно, направив уведомление кредитору любым предусмотренным способом.

Также в законопроекте уточняется, что такое право может быть реализовано и при условии рождения первого ребенка, а также усыновления (удочерения) ребенка. При этом длительность льготного периода в данном случае не может превышать шесть месяцев.

Документ направлен на поддержку граждан и снижение рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшение рисков для финансовой стабильности кредиторов, отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные сообщили об операции по взятию Купянска

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%

В Госдуме отметили повышение тарифов на воду в ряде регионов до 80%
Военная операция на Украине

Военные уничтожили 58 беспилотников ВСУ над пятью регионами, включая Московский

Решетников призвал обсуждать новую конструкцию на смену режиму самозанятости

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Минцифры обсуждает штрафы для УК, не пускающих интернет-провайдеров в дома

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Генпрокуратура подала иск к главе Совета судей РФ об изъятии более 100 объектов недвижимости

Путин и Трамп предметно не обсуждали идею продления ДСНВ еще на год

Песков не в курсе рабочих планов Козака

Военная операция на Украине

Российские средства ПВО за сутки сбили 438 дронов ВСУ

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году

"Газпром" просит разрешить заочные ГОСА в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7212 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2400 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ67 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России100 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе455 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов213 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости405 материалов
Беспорядки в НепалеБеспорядки в Непале24 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние235 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });