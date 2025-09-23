Законопроект об ипотечных каникулах для семей с детьми принят в I чтении

Фото: Андрей Попов/РИА Новости

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект № 981512-8 о расширении сферы действия ипотечных каникул.

Заемщик сможет получить льготный период по ипотечному кредиту в случае рождения или усыновления (удочерения) первого ребенка на срок до 6 месяцев, а в случае рождения или усыновления второго ребенка или последующих детей - на срок до 18 месяцев независимо от своего финансового состояния.

По действующему законодательству, заемщик - физическое лицо может в любой момент действия кредитного договора подать заявление на предоставление ипотечных каникул, если он находится в трудной жизненной ситуации. Трудной жизненной ситуацией признается ряд обстоятельств, среди которых - падение дохода заемщика за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущий год, при этом ежемесячные выплаты по кредиту превышают 50% текущего дохода.

Принятый в первом чтении законопроект расширяет обстоятельства, которые признаются трудной жизненной ситуацией и добавляют к ним рождение (усыновление /удочерение) второго ребенка или последующих детей. В этом случае заемщик в течении 180 дней с момента рождения (усыновления/удочерения) ребенка вправе обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств либо уменьшении размера платежей до достижения ребенком возраста полутора лет.

В течение льготного периода, установленного в рамках "ипотечных каникул", заемщик вправе временно приостановить выплаты по кредиту либо снизить их размер. На это время запрещено начисление штрафов и пени за неуплату, а также любые меры взыскания долга, в том числе досрочное расторжение договора или обращение взыскания на предмет ипотеки. При этом проценты по кредиту продолжают начисляться, но не уплачиваются немедленно, они фиксируются и подлежат погашению после окончания каникул. По завершении льготного периода заемщик возвращается к прежнему графику, а затем выплачивает накопленные за это время обязательства.

Заемщик сможет прекратить действие ипотечных каникул досрочно, направив уведомление кредитору любым предусмотренным способом.

Также в законопроекте уточняется, что такое право может быть реализовано и при условии рождения первого ребенка, а также усыновления (удочерения) ребенка. При этом длительность льготного периода в данном случае не может превышать шесть месяцев.

Документ направлен на поддержку граждан и снижение рисков дефолтов заемщиков, а также уменьшение рисков для финансовой стабильности кредиторов, отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.