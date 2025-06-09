Крупный лесной пожар бушует в 3 км от поселка в Забайкалье

Еще один пожар, вспыхнувший еще 29 мая, удалось ликвидировать

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Авиация привлечена для тушения в Забайкальском крае крупного природного пожара, который подошел близко к селу Верх-Нарым, сообщает МЧС России в понедельник.

"Пожар охватил площадь около 26 тыс. гектаров. Для предотвращения его распространения были направлены воздушные суда Бе-200 ЧС и Ил-76. Экипажи совершили пять сбросов, слив на горящую территорию 66 тонн воды", - говорится в сообщении.

Возгорание находится в 3 км от поселка, прямой угрозы, по оценке специалистов, для населенного пункта нет.

В то же время пожарным удалось справиться с огнем в районе поселка городского типа Дарасун. Огонь бушевал с 29 мая.

Федеральная авиалесоохрана сообщает, что борьба с возгоранием шла в условиях острого дефицита осадков. С 1 по 8 июня в Карымском районе, где действовал пожар, выпало только 40% осадков от климатической нормы.

"Сосновый лес, насквозь пропитанный горючей смолой, по которому огонь подступал к населенному пункту, сильно пересох и превратился в идеальное топливо для огненной стихии. Ситуация осложнялась сильным ветром до 100 км/ч, который не утихал в Карымском районе две недели ни на один день", - отмечается в сообщении.

Силами федеральной Авиалесоохраны, Забайкаллесхоза и привлеченных лиц пожар был локализован 7 июня и ликвидирован 8 июня. Площадь, пройденная огнем, составила 2,5 тыс. га. Сразу после его локализации отряд Авиалесоохраны был переброшен на еще один крупный очаг, действующий в окрестностях поселка Дарасун.

"На 9 июня 90% кромки данного пожара локализованы. Основные усилия группировки пожаротушения сосредоточены на действующей части кромки протяженностью 3,5 км", - отмечает федеральная Авиалесоохрана.

С 7 апреля в Забайкалье действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, 23 апреля было принято решение установить режим ЧС федерального уровня.