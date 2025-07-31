Белоусов встретился с министром обороны переходного правительства Сирии

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с министром обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионным генералом Мархафом Абу Касром, сообщило российское военное ведомство.

"В ходе переговоров стороны обсудили перспективы взаимодействия по линии оборонных ведомств и ситуацию в Ближневосточном регионе", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Согласно информации ведомства, встреча прошла в Москве.

Ранее в четверг сообщалось о встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова с его сирийским коллегой Асаадом аш-Шибани.



