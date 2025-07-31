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МИД Сирии сообщил о встрече Путина с Асаадом аш-Шибани и готовности РФ поддержать восстановление САР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Российский президент Владимир Путин встретился с главой МИД в переходном правительстве Сирии Асаадом аш-Шибани, сообщает в четверг агентство САНА со ссылкой на сирийский МИД.

"Президент Путин подтвердил готовность Москвы поддержать Сирию в реконструкции и восстановлении стабильности", - цитирует агентство сообщение МИД САР.

Кроме того, согласно сирийскому ведомству, встреча Путина и аш-Шибани "продемонстрировала запуск новой фазы политического и военного взаимодействия".

Вместе с тем, в сообщении отмечается, что сирийский министр отметил готовность Дамаска выстраивать отношения с Россией "на новой основе, которая будет учитывать интересы сирийского народа и открывать путь к равному партнерству".

Ранее сообщалось, что аш-Шибани в Москве провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и министром обороны РФ Андреем Белоусовым. Позже сирийские СМИ сообщали, что, по их данным, аш-Шибани встретился и с Путиным.

Владимир Путин МИД РФ САР Асаад аш-Шибани Сирия
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