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Кремль не согласился с мнением Трампа о том, что БРИКС - антиамериканское объединение

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В Кремле не согласились с высказываниями президента США Дональда Трампа, который назвал БРИКС антиамериканским объединением.

"Это не так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе "Интерфакса" прокомментировал журналистам в четверг соответствующие высказывания Трампа.

"БРИКС никогда свою деятельность не ориентирует против каких-то стран, в этом нет задачи БРИКС. БРИКС создавался и развивается для того, чтобы страны взаимодействовали и сотрудничали в тех областях, которые представляют взаимный интерес и ради взаимной выгоды. Вот предназначение БРИКС, а не противодействие кому-то", - сказал Песков.

Накануне Трамп назвал БРИКС группой "антиамериканских стран". По его мнению, целью этого объединения является "атака на доллар", и американские власти, по словам президента США, не позволят кому-либо угрожать своей валюте.

БРИКС США Дональд Трамп Дмитрий Песков
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