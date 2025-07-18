Трамп заявил, что БРИКС ослабевает

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - БРИКС быстро теряет позиции, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Существует такая небольшая группа - БРИКС. Она быстро ослабевает", - сказал он, выступая в Вашингтоне.

По словам Трампа, БРИКС могла "бросить вызов доллару". При этом, по мнению президента США, угроза миновала после того, как он пригрозил странам объединения пошлинами.

"Когда я узнал, что есть такая группа БРИКС, основу которой составляют шесть стран, то я сильно по ней ударил", - заявил американский лидер.

Трамп добавил, что "если БРИКС попробует сформировать что-то по-настоящему существенное, то мы покончим с этим очень быстро".