Кремль не располагает информацией о выходе стран из БРИКС из-за пошлин США

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией относительно выхода государств из БРИКС из-за американских пошлин.

"Что касается того, что все страны вышли, я, честно говоря, такой информацией не располагаю", - сказал Песков в среду журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что страны-участницы БРИКС решили выйти из объединения, опасаясь американских пошлин.

Как сообщили СМИ, по мнению Трампа, БРИКС был атакой на доллар. Между тем, Песков отверг этот тезис.

"Это объединение никогда ничего не планировало против каких-то третьих стран. Никогда ничего не планировало против каких-то валют третьих стран. Это объединение тех государств, которые разделяют общее видение перспектив взаимного сотрудничества на благо народов этих стран и в интересах процветания, стабильности и предсказуемости тех континентов, на которых они находятся", - заявил представитель Кремля.

По его словам, эти тезисы зафиксированы во всех итоговых документах встреч по линии БРИКС.

