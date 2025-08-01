Путин заявил, что Часов Яр был взят под контроль несколько дней назад

В настоящий момент фиксируются попытки контратак со стороны ВСУ, отметил президент

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что контроль российской армией над городом Часов ЯР в ДНР был установлен несколько дней назад, в настоящий момент есть попытки контратак со стороны ВСУ.

"Минобороны объявило только вчера, но Часов Яр был взят несколько дней назад. Мы занимались так называемой зачисткой, хотя, наверное, попытки контратак есть", - сообщил Путин журналистам в пятницу.

"Часов Яр - это достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что это (контроль армии РФ над городом - ИФ) не соответствует действительности. Я могу сказать, заверить вас, что это полностью соответствует действительности", - сказал президент.

"Такие заявления о том, что с нашей стороны это неверная информация, говорят о том, что высшее политическое руководство Украины не очень информировано о ходе происходящих событий", - сказал Путин.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские военные с контролем Часова Яра могут выйти на Краматорск.

"Дорога на Краматорск. Центр СВО фактически, Украины. И что потом? Я это к чему говорю? Украина сегодня бегом должна просить его - Владимир Владимирович, давайте сядем за стол переговоров, давайте договоримся. В противном случае, через месяц, полтора, два, не знаю, там вообще даже оборонительных сооружений не останется. Россияне все это потихонечку отгрызут, захватят и пойдут дальше, отвоюют", - заявил Лукашенко.

"Вернут. Это наше", - отреагировал российский лидер.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что российские войска установили контроль над городом Часов Яр в ДНР. В ведомстве также заявили, что российские военные взяли в плен в Часовом Яре около 50 военнослужащих ВСУ.

По данным Минобороны РФ, украинские военные в ходе боев за Часов Яр потеряли около 7,5 тыс. человек.