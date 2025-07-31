Путин подписал закон о лишении мигрантов гражданства за оправдание терроризма

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, документ размещён на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, в такой список включены: совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ); сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ); оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ); оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ); пропаганда нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ); неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

Закон предусматривает лишение приобретенного гражданства еще по девяти статьям УК РФ: за убийство; развратные действия в отношении ребенка; половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего; организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего; изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью; понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц; организацию незаконной миграции; любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Закон подготовлен большой группой депутатов, включая председателя Госдумы и руководителей всех пяти думских фракций.

Как ранее уточнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, "на граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются".