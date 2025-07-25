Поиск

Закон о лишении мигрантов гражданства за оправдание терроризма одобрен Совфедом

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства.

Согласно закону, в такой список включены: совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ); публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганда терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ); сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности России (ст. 275.1 УК РФ); оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ); оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ); пропаганда нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ); публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ); неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

Закон предусматривает лишение приобретенного гражданства еще по девяти статьям УК РФ: за убийство; развратные действия в отношении ребенка; половое сношение с ребенком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста; вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего; организацию занятия проституцией с участием несовершеннолетнего; изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлекшее заражение венерической болезнью; понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера; понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; развратные действия, совершенные в отношении двух или более лиц; организацию незаконной миграции; любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Закон подготовлен большой группой депутатов, включая председателя Госдумы и руководителей всех пяти думских фракций.

Как ранее уточнил спикер Госдумы Вячеслав Володин, "на граждан Российской Федерации, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, Республике Крым и Севастополе, нормы закона не распространяются".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Саратове в результате взрыва газа в многоэтажке погибли люди

Амурский губернатор назвал основные версии причин катастрофы Ан-24

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Решение о судьбе авиакомпании "Ангара" будет принято после проверки

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

Матвиенко призвала создать в России свои "лабубу"

На месте крушения Ан-24 в Приамурье обнаружены его черные ящики

Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

ФАС возбудила дело против "дочки" "Газпрома" за снижение продаж топлива на бирже

Задержаны 20 причастных к работе мошеннических колл-центров в четырех регионах РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6811 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });