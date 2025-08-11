Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ вступил в силу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ, вступил в силу, сообщает официальный сайт Госдумы в понедельник.

Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. Среди них, в частности, убийство, развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, в отношении двух или более лиц; вовлечение в занятие проституцией, совершённое организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего; изнасилование, совершённое группой лиц либо по предварительному сговору или организованной группой.

Кроме того, предусматривается лишение гражданства за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В этом ряду также неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов; организация незаконной миграции; любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Закон не коснётся граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе.

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, с принятием закона повышается защита института гражданства РФ. "Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И, конечно, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. А те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, ещё и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - подчеркнул Володин.

Закон был подготовлен по инициативе депутатов, принят Думой 17 июля, а 31 июля подписан президентом РФ.