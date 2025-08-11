Поиск

Закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства РФ вступил в силу

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Закон, расширяющий перечень оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ, вступил в силу, сообщает официальный сайт Госдумы в понедельник.

Число оснований для прекращения приобретенного гражданства РФ теперь превышает 80. Среди них, в частности, убийство, развратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего возраста, в отношении двух или более лиц; вовлечение в занятие проституцией, совершённое организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего; изнасилование, совершённое группой лиц либо по предварительному сговору или организованной группой.

В РоссииПутин подписал закон о лишении мигрантов гражданства за оправдание терроризмаЧитать подробнее

Кроме того, предусматривается лишение гражданства за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание терроризма или его пропаганду; неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру России; сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной организацией; оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ; публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства.

В этом ряду также неоднократная пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также экстремистских организаций; оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов; организация незаконной миграции; любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.

Закон не коснётся граждан РФ, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, в Крыму и Севастополе.

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, с принятием закона повышается защита института гражданства РФ. "Те, кто приезжает в Россию, должны соблюдать законы, знать язык, с уважением относиться к нашей культуре и вере. И, конечно, каждый, кто хочет стать гражданином нашей страны, должен взять на себя обязанность защищать Российскую Федерацию. А те же, кто хочет получить льготы, социальные выплаты, другие возможности, которые открывает гражданство Российской Федерации, заняв исключительно потребительскую позицию, ещё и нарушая законы, должны понять: нам такие новые граждане не нужны", - подчеркнул Володин.

Закон был подготовлен по инициативе депутатов, принят Думой 17 июля, а 31 июля подписан президентом РФ.

Вячеслав Володин Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Индекс IMOEX2 превысил 3000 пунктов впервые с конца апреля

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 2,2%

Один человек погиб, двое получили ранения в результате атаки дронов в Нижегородской области

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Ключевской вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту 12 км

Два человека погибли из-за атак БПЛА в Туле

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Один полицейский погиб, второй ранен в ходе обыска по делу о поджоге в Поморье

Что произошло за день: воскресенье, 10 августа

Аэропорт Ухты временно приостановил прием и выпуск самолетов

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6936 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2342 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });