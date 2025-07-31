Баканов сообщил, что пригласил главу NASA посетить Москву и Байконур в ноябре

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что пригласил главу NASA Шона Даффи в Москву и на Байконур в ноябре на совместный запуск корабля "Союз", тот подтвердил готовность.

"Мы пригласили Шона в Москву и на Байконур в ноябре на наш совместный запуск "Союза". Он подтвердил готовность, вышлем ему соответствующее официальное приглашение", - сказал Баканов журналистам в четверг.

Он также заявил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с главой NASA.

"Он (глава NASA - ИФ) сказал, что господину Трампу доложит итоги нашей встречи. Я также по возвращении в Москву доложу руководству страны. Посмотрим, если одобрение будет получено, то есть еще несколько совместных точек для реализации", - сказал Баканов.

"Мы обсудили ряд потенциально дополнительных проектов, но в виду сложной геополитической обстановки надо будет получить соответствующие согласования от руководителей наших стран", - сообщил он.

Ранее в четверг в "Роскосмосе" заявили, что главы космических агентств провели первые с 2018 года переговоры. Обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам и освоение дальнего космоса.