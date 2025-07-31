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Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры

Руководители "Роскосмоса" и NASA провели первые с 2018 года переговоры
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Главы космических агентств РФ и США провели первые с 2018 года переговоры, обсудили дальнейшую работу Международной космической станции (МКС), сотрудничество по лунным программам и освоение дальнего космоса, сообщили в "Роскосмосе" в четверг.

"Дмитрий Баканов и министр транспорта США - глава NASA Шон Даффи провели переговоры. Это первая очная встреча руководителей космических агентств с 2018 года", - говорится в сообщении.

В госкорпорации заявили, что стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса и продолжение взаимодействия по другим космическим проектам.

Предыдущие переговоры руководителей космических агентств РФ и США прошли в октябре 2018 года на Байконуре. Тогда "Роскосмос" возглавлял Дмитрий Рогозин, NASA - Джим Брайнденстайн.

29 июля в "Роскосмосе" сообщили о прибытии главы госкорпорации в США на переговоры с руководством NASA, в ходе которых планировалось обсудить продление эксплуатации МКС, продолжение перекрестных полетов и процесс сведения станции с орбиты.

8 апреля Баканов сообщил, что "Роскосмос" рассчитывает на договоренности с новым руководством NASA. Он также заявил, что представители "Роскосмоса" и NASA обсудили на Байконуре планы по развитию орбитального космоса после завершения проекта МКС и планы развития лунной программы.

12 апреля глава "Роскосмоса" заявил о договоренности с NASA синхронизировать сроки завершения работ на Международной космической станции.

NASA Роскосмос США Шон Даффи Дмитрий Баканов
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