Москва поручила организовать пропуск грузовиков с зерном для Армении через "Верхний Ларс"

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Правительство России поручило компетентным органам обеспечить проход грузовых автомобилей с зерном в сторону Армении через многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Верхний Ларс" после того, как движение по Военно-Грузинской дороге приостанавливалось из-за схода селя.

"По просьбе Армении компетентным органам Российской Федерации дано поручение принять дополнительные меры для организации пропуска через "Верхний Ларс" грузовых автомобилей, следующих из России в республику Армения с зерном, движение которых было ограничено из-за плохой погоды и схода селевого потока. Стараемся минимизировать задержки поставок зерна, необходимого Армении", - сообщил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

31 июля движение всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге было временно запрещено из-за угрозы схода селевых потоков. Центр организации дорожного движения Северной Осетии по состоянию на вечер четверга сообщал, что в электронной очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс было зарегистрировано более 3 тысяч грузовиков.

1 августа утром главное управление МЧС по Северной Осетии сообщило о возобновления движения по дороге в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств.